Jetzt wo die Vorlesungen für dieses Jahr so gut wie geschafft, die Bachelorarbeiten abgegeben und die Studenten sich nach Weihnachten sehnen, möchten wir euch an dieser Stelle eine besinnliche und entspannte Zeit in der Heimat wünschen!

Wir hoffen ihr könnt die Zeit mit Familien und Freunden genießen und kommt gut ins neue Jahr um 2017 dann weiter durchzustarten.

An dieser Stelle möchten wir euch auf eine Verlosung aufmerksam machen an der ihr noch bis Sonntag den 18.12. um 20.00 Uhr teilnehmen könnt. Zu gewinnen gibt es einen Karrieregutschein von dem Cologne Carrier Center und dafür müsst ihr nicht mal viel machen nur diesen Beitrag liken und das StuPa bei Facebook abonnieren (falls ihr das nicht ohnehin schon tut)

Den Gewinner geben wir dann Anfang nächster Woche bekannt

Weihnachtliche Grüße

Euer StuPa

