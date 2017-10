Neue Stadt, neue Uni, neuer Lebensabschnitt – als ob das nicht schon kompliziert genug wäre. Der Start in ein eigenständiges Leben, oftmals fernab der Heimat, geht auch allzu oft mit finanziellen Verpflichtungen einher. Natürlich lassen wir euch auch hier nicht im Regen stehen!

Daher bieten wir euch in Kooperation mit kompetenten Hochschuldozenten einmal im Semester kostenfreie Steuerseminare an. Doch unter gewissen Voraussetzungen habt ihr die Möglichkeit eure Kosten steuerlich abzusetzen! Wie das funktioniert und was ihr dabei beachten müsst?

Am Mittwoch, den 08. November um 18 Uhr bieten Timo Göttert, Dozent für Steuerrecht an der RFH und das StuPa, einen Infoabend rund um das Thema Steuern & Co. an. Welche Steuern und Gebühren als Student zu bezahlen sind, welche nicht und wie man so manche Gebühr umgehen kann, wird Thema des Abends sein. Für Fragen soll natürlich auch ausreichend Raum vorhanden sein, bringt ruhig ein paar davon mit. Die Plätze der Seminare sind schnell ausgebucht also melde dich besser direkt hier an!