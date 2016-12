Howdy liebe Freunde der gepflegten Kleindemokratie,



eine ereignisreiche Woche mit tosendem Wahlkampf liegt hinter uns und das Ergebnis wollen wir natürlich niemandem vorenthalten.

Doch zuerst einmal ein riesengroßes Dankeschön für die super Wahlbeteiligung! Mit unglaublichen 1384 gültigen Stimmen gingen wir Freitag in die Auszählung und heraus kamen 17 frischgebackene und super motivierte Mitglieder des Studierenden Parlaments.



Es war echt klasse, dass so viele sich bereit erklärt haben zu wählen, wir hoffen, nächstes Jahr mit eurer Hilfe noch einen drauf setzen zu können. Jetzt sind wir erst einmal alle heiß drauf ab Januar für euch an die Arbeit zu gehen und unsere Ideen und Verbesserungen umzusetzen.

Wenn ihr Vorschläge oder Wünsche habt, gebt sie einfach auf der Website oder persönlich durch und wir nehmen die Idee in unsere Diskussionen auf. Natürlich muss man nicht gewähltes Mitglied sein, um mitzuwirken an der Weiterentwicklung unserer Hochschule. Solltet ihr Lust haben euch einfach so zu engagieren, dann kommt einfach bei unseren Sitzungen vorbei oder schreibt uns an!



Wir wünschen euch ein unvergessliches & reich beschenktes Weihnachtsfest und einen ordentlich verkaterten Start ins neue Jahr!

Euer StuPa