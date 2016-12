Bestimmt standest du in den letzten Tagen mindestens einmal vor einem unserer über 2000 Plakate in der RFH und hast dich gefragt, was es wohl mit dem 29.11.2016 auf sich hat.



Heute lösen wir das Rätsel: Mit vielen neuen Ideen und Plänen wollen wir den Neuanfang des Studierenden Parlaments einläuten! In der Vergangenheit waren wir für wenige ein Begriff. Das wollen wir nun ändern.



Das Studierenden Parlaments (StuPa) und der Allgemeine Studierenden Ausschuss (ASta) setzen sich gegenüber der Hochschulleitung für die Interessen der Studierenden ein und wirken somit direkt an Entscheidungsprozessen der Hochschule mit, um euer Campusleben zu verbessern.



Vieles hat sich bei uns verändert und seit diesem Semester sind wir eine neue Stupa – mit neuen Mitgliedern, neuem Vorsitz und neuer Motivation. Diese Energie wollen wir nun nutzen und gemeinsam mit euch in eine neue Zukunft steuern.



Damit du nichts verpasst, besuche unsere neue Website oder schenk uns einen Daumen bei Facebook und du gehörst zu den Studenten, die als erste von kostenlosen Steuerseminaren, Auslandsberatungen, Zusatzkursen und vielem mehr erfahren.



Wir freuen uns darauf, mit euch zusammenzuarbeiten und euch mit unserer Motivation anzustecken! Komm doch einfach bei uns im StuPa Raum (S308) vorbei, wenn wir dich schon überzeugt haben.

Wir haben unsere alte Webseite abgeschaltet und haben im Zuge der #Neuanfang Kampagne auch eine neue Webseite für euch gelauncht. Diese sieht nicht nur schicker aus und ist besser auf Smartphones bedienbar, sondern bietet euch jetzt noch mehr Services die wir für euch zusammengestellt haben.



Wusstet ihr, dass jeder Student der RFH Microsoft Office GRATIS kostenlos erhält? Diese und viele weitere Tipps wie ihr Geld sparen könnt findet ihr unter Rabatte. Wer von euch wissen will wir er die Studiengebühren absetzen kann dem ist die Steuersektion sehr zu empfehlen.

Du willst ein Auslandssemester machen, weißt aber nicht wie? Dann informiere dich unter Ausland über deine Möglichkeiten.

Für alle Sportler unter euch, oder die es werden wollen haben wir euch unter Sport ein paar Infos zusammegestellt. Sehr zu empfehlen ist die Skireise nach Davos die von uns organisiert wird.



Deine StuPa