Es ist soweit, eure Zeit als Student an der RFH geht los und wir möchten euch Herzlich Willkommen heißen und hierfür haben wir etwas für euch geplant 🙂



Die sogenannte Orientierungswoche in der wir euch KÖLN, wichtige Standorte der Uni und viel wichtiger die Menschen näher bringen wollen mit denen ihr in den nächsten Jahren zusammen seid.



Wir treffen uns an den jeweiligen Tagen um 15.00 Uhr vor dem Haupteingang der Schaevenstraße. Kleidet euch bitte wettergerecht und nehmt euer Semesterticket mit.

Für Alle die zu der eingetragenen Zeit Vorlesung hätten, wir haben das mit den jeweiligen Dozenten abgeklärt und euere Vorlesung wird zu einem anderen Zeitpunkt in Absprache mit dem jeweiligen Dozenten nachgeholt.



Viele von euch haben sich bereits angemeldet, alle anderen können das über den folgenden Link nachholen:

Anmeldung O-Woche



Die Aufteilung sieht wie folgt aus.



AM MITTWOCH 15.3

BWP Gruppe 1, BM, BMB, BMD, BMW, MAB, MDB, MIM, MST II, MTM PE, MTM PM, MTM VMB, MUF

AM DONNERSTAG 16.3

BWP Gruppe 2, BE, BME, BW, BWR, BP ( Vorlesung Konstruktionslehre findet von 14.30-15.00 statt), ESEM, MBA, MHM, MWP



Bringt gute Laune mit, wir freuen uns auf euch!