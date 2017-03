Hallo und Herzlich Willkommen im Irrgarten des Studentenlebens!





Nach einem erfolgreich durchgeführten ersten Infotag im letzten Semester haben wir auch dieses Jahr wieder einen Catch Your Information Day für euch vorbereitet an dem wir versuchen euch alle wichtigen Fragen bezüglich des Studiums selbst und den sich bietenden Möglichkeiten zu beantworten.



Beim CatchYourInformationDay haben wir eure Fragen Rund ums Studium gesammelt und werden euch zeigen, wie ihr den richtigen Weg durch den Irrgarten eures Studiums findet. Wir geben Ratschläge zum Studieren im Ausland, Vergünstigungen und Tipps zum Steuern sparen.





Programm:

Der Irrgarten durchs Studium

Dein Studium an der RFH

DU im AUSLAND mit der RFH

STEUERN SPAREN und Finanzplanung in eurem Studium

Get together





Verbindliche Anmeldung über diesen Link notwendig!





Die Veranstaltung bietet euch die Möglichkeit euer Wissen rund um Studium zu erweitern.

So das Fragen beantwortet werden, welche ihr euch schon immer gestellt habt und vielleicht auch welche von denen ihr zuvor gar nicht wusstet, dass sie für euch interessant sein könnten.





Wir möchten euch also zu einem gemütlichen Zusammensein am Freitag den 17. März.2017 ab 16.00 Uhr in die Aula an der Vogelsangerstraße einladen





Wir freuen uns auf Euch





Euer StuPa Team