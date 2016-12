Ahoi liebe Follower des StuPa,

wir möchten uns zuerst einmal bei euch allen bedanken, für die super (teilweise nicht ganz freiwillige) Mitwirkung am #Neuanfang des Studierenden Parlaments bedanken. Wir freuen uns sehr, dass unsere Fotos mit Superheldenunterstützung und das erstaunlich leckere Popcorn so gut angekommen sind. Sage und Schreibe 800 Portionen sind weggegangen!

Seit dem Stichtag 29. November laufen viele Projekte und Events für euch an. Die Anmeldungen für kostenfreie Steuerseminare und Auslandssemesterberatungen liegen bereit, Infos über Skireisen und Sportevents stehen zur Verfügung und natürlich das heiß ersehnte Notenberechnungstool *_* ! Schaut auf jeden Fall auch mal in die Sparte Rabatte rein, dort erwarten euch jede Menge cooler Sachen, bei denen ihr fett Kohle sparen könnt. Solltet ihr Fragen haben, dann schaut in die FAQ`s, da findet ihr nahezu jede Antwort.



Wenn euch gefallen hat, wie wir die Dinge so angehen oder ihr eigene Ideen habt, dann kommt doch einfach bei unserer nächsten Sitzung am 16. Dezember um 18 Uhr in der Schaevenstraße vorbei und lunzt mal rein, wir würden uns echt freuen.



Auf bald und bleibt geschmeidig



Euer StuPa